Школьный бюджет: на чем можно и нельзя экономить при сборах ребенка

Экономист Маликов: Купленные с рук вещи могут навредить школьнику Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С рук во время сборов ребенка в школу можно брать то, что быстро теряет цену, а не свойства. К примеру, спортивные форму или инвентарь, зимнюю обувь на один сезон, верхнюю одежду, рюкзаки, книги, музыкальные инструменты для начинающих и многое другое. Об этом РИАМО рассказал экономист Сергей Маликов.

«А вот на чем экономить нельзя: обувь для постоянной носки - стоптанная колодка портит стопу; ортопедические изделия; нижнее белье; средства гигиены. Отдельно - то, что влияет на здоровье и учебу: качественный ранец с жесткой спинкой лучше брать новым, как и очки. Электронику берите с рук осторожно, проверяя состояние батареи», - уточнил спикер.

По мнению Маликова, принцип прост. Родители могут экономить на том, что дорого стоит и быстро устаревает. Однако не стоит затрагивать те вещи, где цена ошибки - здоровье ребенка.

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