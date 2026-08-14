Решетников рассказал об инфляции в России Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Минэкономразвития констатируют стабилизацию нормы сбережения в стране на фоне смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, российская экономика и бизнес-сектор адекватно реагируют на происходящие изменения. Министр отметил ключевую роль регулятора в этом процессе.

"Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи со смягчением денежно-кредитной политики. Мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки... Цифры инфляции стабилизировались", - заявил он.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Центробанк РФ изменил прогноз по инфляции на 2026 год. Эксперты регулятора считают, что данный показатель достигнет 6-7 процентов. В 2027 году же ожидаются 4%.