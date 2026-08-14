Суд закрыл дело о смерти новорожденной девочки в кемеровском роддоме

Екатерина должна была стать многодетной мамой. Фото: Анастасия ТЕЛЕБАЕВА

Следователи закрыли уголовное дело о смерти новорожденной девочки в одном из роддомов Кемеровской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама ребенка Екатерина Кайзер. Для нее это была третья беременность.

Роды начались на 41-й неделе. Женщине дважды ввели окситоцин, акушерка придерживала голову девочки, не давая ей полностью родиться. Когда другой медик сказал отпустить, дочка сразу родилась. Кожа была синеватой, ребенок закричал, но через несколько минут обмяк и перестал дышать. Девочку назвали Кирой, она провела в реанимации чуть больше суток и умерла.

Екатерина обратилась в Следственный комитет, возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Провели две экспертизы. Эксперты указали, что родовой травмы не было, врачи в роддоме действовали правильно. Однако признали нарушения в женской консультации, где женщину наблюдали во время беременности. Уголовное дело закрыли — теперь Екатерина готовит иск о компенсации за дефекты медпомощи. Родственники не согласны с решением следствия.

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