В Новосибирске волонтеры 6 дней ищут чиновника, пропавшего на водохранилище

Объем исследований увеличили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области шестые сутки продолжаются поиски главы Ярковского сельсовета Игоря Конаха, пропавшего 8 августа в районе острова Песчаный на Новосибирском водохранилище. В поисках задействованы 20–30 волонтёров с лодками и катерами, они обследуют акваторию. Результатов пока нет, сообщает КП-Новосибирск.

По предварительной версии, Конах катался на гидроцикле с девушкой. Оба упали в воду, пытались доплыть до техники, но не смогли. Девушка была в спасательном жилете и выжила, чиновник — без жилета, до сих пор не найден. Добровольцы ищут людей с моторными лодками, территория поисков расширена.

Игорю Конаху 39 лет, он окончил Новосибирский электромашиностроительный техникум, главой Ярковского сельсовета стал в декабре 2020 года. У него двое сыновей: 17 и 7 лет. Поиски продолжаются.

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