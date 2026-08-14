В Варшаве эвакуируют 4000 человек из-за четырех бомб времен Второй мировой войны. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

В центре Варшавы на пересечении улиц Гжибовской и Желязной во время строительных работ обнаружили четыре неразорвавшихся боеприпаса времен Второй мировой войны. Находку сделали в четверг, 13 августа, во время земляных работ.

Из соображений безопасности экстренные службы оцепляли территорию и начали масштабную эвакуацию. Вокруг опасной зоны установили периметр безопасности радиусом от 300 до 400 метров.

Эвакуация затронула около 4 тысяч человек, включая жителей близлежащего жилого дома и сотрудников восьми офисных зданий. На месте работают саперы 2-го Мазовецкого саперного полка, а также полиция и пожарные.

Это далеко не первый такой случай. Ранее в Нюрнберге также во время строительных работ нашли бомбу времен Второй мировой. Тогда из-за одного боеприпаса весом 450 кг эвакуировали 21 тысячу человек.