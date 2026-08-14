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НовостиОбщество14 августа 2026 11:29

11 пострадавших из-за атаки БПЛА ВСУ выписаны из больницы Нижнекамска

Врачи оценивают состояние выписанных пациентов как удовлетворительное
Марк СОКОЛОВ
В Нижнекамске из больницы выписали 11 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников 10 августа. Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан

В Нижнекамске из больницы выписали 11 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников 10 августа. Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан

В Нижнекамске из больницы выписали 11 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников 10 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в Max.

По словам главы регионального Минздрава, все выписанные проходили лечение в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

«На сегодня из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписаны 11 пациентов, пострадавших во время атаки БПЛА 10 августа. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное», — написал Абашев.

После атаки на Нижнекамск за медицинской помощью обратились десятки человек. Часть пострадавших была госпитализирована.

Напомним, после удара БПЛА по Нижнекамску число пострадавших увеличилось до 78 человек. Госпитализация потребовалась 25 пациентам, двоих в тяжелом состоянии перевезли в больницу Набережных Челнов. В город также направили дополнительные бригады врачей из других медучреждений Татарстана.