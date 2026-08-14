Обвинение затребовало больше 12 лет тюрьмы для политика Льва Шлосберга* Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гособвинение запросило 12 лет и один месяц колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская губерния».

Прокуратура настаивает, чтобы политик отбывал наказание в колонии общего режима. Требование прозвучало в рамках рассмотрения объединенного уголовного дела Шлосберга*.

Кроме того, обвинение просит запретить ему администрировать страницы и сайты в интернете в течение семи лет. Судебный процесс по делу продолжается.

В декабре 2025 года Шлосберга* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. К тому моменту в отношении политика расследовалось несколько уголовных дел. Летом 2025 года суд также отправлял его под домашний арест по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

* Признан иноагентом в РФ и включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.