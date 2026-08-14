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НовостиЗдоровье14 августа 2026 12:26

Врач назвала анализы, которые помогают проверить организм

Терапевт Лапа: два анализа могут показать первые признаки воспаления
Анастасия ПИГИНА
Особенно полезным чекап может быть после перенесенной болезни.

Особенно полезным чекап может быть после перенесенной болезни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чекап помогает оценить общее состояние организма и вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, какие обследования могут входить в базовый чекап и в каких случаях он особенно полезен. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Это общий анализ крови, общий анализ мочи. Неплохо проверить выделительную систему (я всегда ввожу в чекап копрологию), биохимию: показатели печени, поджелудочной, желчного пузыря, уровень глюкозы. И врач сразу увидит, есть там проблемы или нет», – рассказала Лапа.

По словам специалиста, профилактическое обследование позволяет обнаружить изменения еще до появления выраженных симптомов. Врач также рекомендует обратить внимание на СРБ и АСЛО: первый показатель помогает выявить острое воспаление, а второй показывает наличие антител к токсинам стрептококка.

Особенно полезным чекап может быть после перенесенной болезни. С его помощью врач может убедиться, что воспалительный процесс завершился и не возникли осложнения. При этом при появлении первых симптомов заболевания не стоит ждать планового обследования – лучше своевременно обратиться к врачу.

Ранее специалисты рассказали, как правильно подготовиться к сдаче крови, в частности можно ли перед процедурой есть и пить, какие продукты допустимы и за сколько часов до анализа стоит отказаться от еды.