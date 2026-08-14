Путин обсудил с Совбезом сохранение традиционных ценностей в культуре Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обсудил с представителями Совета безопасности РФ сохранение традиционных ценностей в культуре. 14 августа глава государства проводит очное совещание Совбеза в Кремле.

«Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

С докладом на совещании также выступила глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

В ходе встречи Путин проинформировал участников встречи об итогах учений Тихоокеанского флота, которые президент посетил на этой неделе. На полях мероприятия глава государства также провел отдельное совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных границ России.