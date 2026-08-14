Концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва: что произошло

Концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва Фото: REUTERS.

В пятницу, 14 августа, в Алма-Ате произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, затронувшее несколько районов города. Инцидент случился всего за несколько часов до концерта американского рэпера Канье Уэста, запланированного на 21:00 на Центральном стадионе.

Без света остались Бостандыкский, Наурызбайский, Ауэзовский и Алатауский районы. Перебои зафиксировали и вблизи концертной площадки. В соцсетях горожане делятся тревожными кадрами и предполагают, что сети не выдержали подключения мощного сценического оборудования.

Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», причиной ЧП стали неполадки на высоковольтных линиях электропередачи, повлекшие срабатывание противоаварийной автоматики. Суммарный объем отключенной мощности составил 300 МВт.

Пока информации об отмене или переносе шоу нет, однако фанаты опасаются за судьбу мероприятия и работу билетных систем. Энергетики обещают восстановить подачу света в кратчайшие сроки.

Напомним, в июле этого года украинской группе «Пошлая Молли» запретили выступать в Казахстане. Тогда причиной стала не авария. Власти не согласовали концерты коллектива в Алма-Ате и Астане из-за ненормативной лексики.