Получил шесть уголовок: Обвиняемый в убийстве брат звезды "Ворониных" находился в розыске в США

Екатерина Волкова не обсуждает с посторонними семейную трагедию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой Леонид Волков, обвиняемый в убийстве ЛГБТ*-пары в США, ранее скрывался от назначенного ему тюремного срока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, с осени 2021 года Волков неоднократно попадался на мелких кражах в магазинах штата Вирджиния. В конце того же года суд назначил ему 30 дней заключения с возможностью отбывать срок частями в определенные дни. Однако в тюрьму мужчина не явился, а в декабре 2022 года его объявили в розыск.

К тому времени семья Волкова уже жила в Массачусетсе. Поручителем по аренде их квартиры был его знакомый Кирилл Щукин. Узнав о проблемах Волкова с законом, он отказался продлевать поручительство, после чего семью выселили. По версии следствия, это могло стать мотивом последующей расправы.

Екатерина Волкова с братом Леонидом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Щукин и его партнер Павел Векшин пропали 29 марта 2023 года. Позднее их тела нашли в контейнерах на вещевом складе в Брайтоне. Волкова задержали в апреле и предъявили ему обвинения в двойном убийстве и краже. Сам он вину отрицает.

В июле KP.RU сообщал, что Волков остается в американской тюрьме и ожидает суда присяжных. Ему грозит пожизненное заключение. Екатерина Волкова ранее заявляла, что семья не сомневается в невиновности Леонида и помогает оплачивать его адвоката.

* Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.