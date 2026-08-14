Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Белый дом запустил на своём сайте интернет-страницу, стилизованную под компьютерную игру, на которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп представлен в образе Человека-паука. На ней размещена информация о якобы выявленных случаях нецелевого расходования средств в федеральных ведомствах.

При переходе по ссылке открывается тёмная карта Вашингтона с красными метками, обозначающими местонахождение восьми ведомств. При нажатии на каждую появляются данные о суммах, которые, по мнению администрации, были потрачены не по назначению.

Среди прочего, в министерстве здравоохранения эта сумма оценивается в более чем 96 миллиардов долларов, в управлении по делам малого бизнеса — почти 123 миллиарда долларов.

В левом нижнем углу экрана покачивается фигурка Трампа с большими белыми глазами, как на маске Человека-паука. При клике на неё персонаж подпрыгивает. Других действий он не совершает. Цель проекта — привлечь внимание к борьбе администрации с бюджетными нарушениями.

Белый дом запустил на сайте раздел в виде игры с Трампом в роли Человека-паука. Фото: скриншот страницы www.whitehouse.gov

Ранее KP.RU писал, что Белый дом рассекретил материалы уголовного дела «Оксфердская запятая», которое ФБР открыло против Дональда Трампа в 2017 году после увольнения директора бюро Джеймса Коми. Проверка предполагала, что президент США действовал в интересах России, однако итоговое расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательств сговора, и дело закрыли.