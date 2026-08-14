Мендель заявила, что политика Зеленского превращает Украину в руины Фото: REUTERS.

Политика Владимира Зеленского превращает Украину в руины. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

По ее словам, громкие планы Зеленского за годы его работы так и не принесли обещанных результатов. Мендель также раскритиковала выбранную Киевом тактику эскалации.

«Украина превращается в руины, место, где обычная жизнь становится все менее и менее возможной», — написала Мендель.

Бывший пресс-секретарь добавила, что «грандиозные планы Зеленского оказались не более чем телевизионной рекламой», а его обещания — пустыми.

На этой неделе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не считает себя виновным в срыве переговоров России и Украины весной 2022 года. Он отверг версию о том, что именно его поездка в Киев помешала сторонам продолжить стамбульский переговорный процесс. Джонсон возложил ответственность за принятое тогда решение на украинскую сторону.