Рейтинг Трампа упал до нового минимума за все время его президентства Фото: REUTERS.

Уровень одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США снизился до рекордного минимума в 33%. Деятельность главы государства не одобряют 62% респондентов, в результате чего чистый рейтинг опустился до отметки -29. Об этом говорят данные совместного исследования The Economist / YouGov, которое проводилось в период с 7 по 10 августа 2026 года.

Отмечается, что падение популярности затронуло ключевые группы электората, включая независимых избирателей и республиканцев. Кроме того, отмечается ухудшение позиций президента среди женщин и выпускников колледжей.

При этом на фоне снижения показателей администрации позиции Демократической партии на предстоящих выборах укрепились. Согласно социологическим данным, представленным на платформе YouGov, преимущество оппонентов составляет шесть процентных пунктов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что падение поддержки республиканцев ускорилось на фоне роста цен на бензин более чем на 25% после начала конфликта с Ираном.