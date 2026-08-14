Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 августа 2026 12:37

Рейтинг Трампа упал до нового минимума за все время его президентства

Трамп теряет поддержку даже республиканцев
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Рейтинг Трампа упал до нового минимума за все время его президентства

Рейтинг Трампа упал до нового минимума за все время его президентства

Фото: REUTERS.

Уровень одобрения работы Дональда Трампа на посту президента США снизился до рекордного минимума в 33%. Деятельность главы государства не одобряют 62% респондентов, в результате чего чистый рейтинг опустился до отметки -29. Об этом говорят данные совместного исследования The Economist / YouGov, которое проводилось в период с 7 по 10 августа 2026 года.

Отмечается, что падение популярности затронуло ключевые группы электората, включая независимых избирателей и республиканцев. Кроме того, отмечается ухудшение позиций президента среди женщин и выпускников колледжей.

При этом на фоне снижения показателей администрации позиции Демократической партии на предстоящих выборах укрепились. Согласно социологическим данным, представленным на платформе YouGov, преимущество оппонентов составляет шесть процентных пунктов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что падение поддержки республиканцев ускорилось на фоне роста цен на бензин более чем на 25% после начала конфликта с Ираном.