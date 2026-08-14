Названы регионы-лидеры по коэффициенту рождаемости в России

Вице-премьер Голикова назвала Чечню и Тыву лидерами по коэффициенту рождаемости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Чечня и Тыва остаются лидерами среди российских регионов по коэффициенту рождаемости. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Челябинск.

Голикова вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко посетила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Там они пообщались с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта «Клиника».

«Есть регионы, где обеспечивается расширенное воспроизводство населения — это Чеченская республика, республика Тыва. Есть регионы Уральского, в том числе, федерального округа, где показатель меньше, чем среднероссийский», — сказала Голикова.

Вице-премьер тем самым отметила существенную разницу в демографических показателях между российскими регионами.

В марте Голикова сообщала, что рост рождаемости наблюдается в 18 регионах России. По ее словам, в рамках демографической политики властям удается не допустить существенного снижения числа новорожденных. Вице-премьер также отмечала важность региональных программ поддержки семей.