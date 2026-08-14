В «Белый список» внесли новые сервисы: о каких платформах идёт речь

Государственные информсистемы Минсельхоза включены в «белый список» Фото: REUTERS.

Государственные информационные системы Министерства сельского хозяйства России включили в «белый список» онлайн-ресурсов, которые сохраняют доступность даже в периоды ограничений мобильного интернета. Об этом сообщили в ведомстве.

В перечень вошли Единая цифровая платформа АПК, ФГИС учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов, система контроля за зерном «Зерно», а также другие информационные системы агропромышленного комплекса.

«Аграрии смогут без задержек регистрировать технику, оформлять документы на зерно и землю, подавать заявки на господдержку и вести племенной учёт», — отметили в Минсельхозе.

Отметим, что в список сервисов, доступ к которым сохраняется даже при отключениях мобильного интернета входит и сайт «Комсомольской правды».