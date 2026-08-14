Шойгу: старые учебники географии были пособием для критики России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совбеза РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что учебники географии 15-20-летней давности были составлены так, чтобы давать повод для критики России. Он назвал их «пособием либерального эколога».

«В любой форме, в любом месте, в любое время открыть любую страницу и критиковать, как только можно и как нельзя. Всё для этого было в этих учебниках: и про то, как мы относимся к нашим богатствам, как мы их осваиваем "плохо", "разбазариваем варварски"», — сказал Шойгу на заседании РГО.

По его словам, новый единый учебник по географии должен быть привлекательным и увлекательным, а также показать и миру, и самим россиянам, что критика была несправедливой.

Ранее президент РГО Сергей Шойгу в интервью KP.RU сообщил о подготовке первого учебника географии, который появится к 2028 году. Работу над ним поручил начать президент Владимир Путин. В новой линейке планируется обновить структуру и содержание предмета, уделив внимание современным технологиям — геоинформационным системам, дистанционному зондированию и моделированию.