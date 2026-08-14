RMF24: целью задержанного в Польше киллера якобы был рэпер Kyivstoner Фото: REUTERS.

Польские СМИ и власти пытаются выставить украинского блогера и рэпера "Киевстонера"* (Альберт Васильев*), который помогал СБУ организовывать теракты против мирных жителей в России, жертвой "российских спецслужб". Как сообщает радиостанция RMF24, якобы в Польше был задержан киллер, который собирался ликвидировать Васильева*.

Как утверждает Агентство внутренней безопасности Польши, на которое ссылается радиостанция, Васильев*, дескать, "успешный музыкант", который "никак не связан с боевыми действиями и военной промышленностью".

Однако у ФСБ России совершенно другие данные. "Киевстонер"* сбежал от мобилизации в ряды ВСУ, обосновался в Европе, и уже оттуда начал помогать украинским спецслужбам совершать теракты в РФ. Например, он координировал тайные поставки дронов в Россию, чтобы затем они были применены для ударов по жилым домам и гражданским объектам.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ назвала Васильева* причастным к подготовке теракта в Подмосковье. Его курировали в СБУ.

* - физлицо, признанное террористом и экстремистом в России