Steigan: удары ВС РФ по портам Одессы приблизили полную блокаду Украины с моря Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Удары Вооруженных сил России по портам Рени и Измаил в Одесской области приблизили полную блокаду Украины с моря. Об этом сообщает издание Steigan.

«Эти атаки - не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения», - говорится в статье.

Уточняется, что сейчас блокада Украины постепенно выстраивается со всех сторон. Российские беспилотники уже перекрывают все дороги западнее Одессы, воздушное движение также остается почти невозможным. Закрытыми оказались и порты на Черном море. При этом ВС РФ продолжают наносить удары исключительно по объектам ВПК на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что армия России поразила военные объекты в портах Одессы и Очакова, которые использовались в интересах ВСУ. Были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, предназначенное для разгрузки грузов армии Украины.