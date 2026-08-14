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НовостиОбщество14 августа 2026 13:34

Голикова: средний коэффициент рождаемости в РФ составил 1,352

Для сохранения населения страны необходимо 2,1 ребёнка на женщину, пояснила вице-премьер
Анна АДАМАЙТЕС
Голикова: средний коэффициент рождаемости в РФ составил 1,352

Голикова: средний коэффициент рождаемости в РФ составил 1,352

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что средний суммарный коэффициент рождаемости в России составляет 1,352. Об этом она заявила на встрече с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта "Клиника" в Южно-Уральском государственном медуниверситете.

Голикова отметила, что для устойчивого демографического развития страны необходимо стремиться к показателю 2,3. Для простого воспроизводства населения коэффициент должен быть равен 2,1.

Ранее KP.RU писал, что в Башкирии в 2025 году коэффициент рождаемости снизился до 1,299 (в 2024 году показатель составлял 1,352), тогда как самые высокие показатели зафиксированы в Чечне (2,537), Тыве (2,198) и Ямало-Ненецком автономном округе (1,998).