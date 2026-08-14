Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2026 13:42

Лавров провел встречу с главой МИД Таиланда Пхуангкеткеу

Лавров обсудил с Пхуангкеткеу развитие отношений России и Таиланда
Арина СЕРОВА
Лавров обсудил с Пхуангкеткеу развитие отношений России и Таиланда

Лавров обсудил с Пхуангкеткеу развитие отношений России и Таиланда

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с тайским коллегой Сихасаком Пхуангкеткеу в Москве. Главной темой переговоров стало развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

В министерстве уточнили, что визит Пхуангкеткеу в Россию продлится до 15 августа. Стороны намерены в рамках встречи подписали ряд документов, в которых описаны планы работы дипведомств государств на 2026-2028 годы.

До этого российское ведомство заявляло, что глава МИД Таиланда примет участие в девятом заседании Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству Таиланда и России, где он выступит в качестве сопредседателя.

Напомним, что в конце июля состоялись переговоры между Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио. Встреча проходила на полях АСЕАН в Маниле. Ключевыми вопросами беседы стали конфликт на Украине и двусторонние связи России и США.