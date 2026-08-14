Закрытый суд над Арестовичем* за призывы к терроризму начнётся 28 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный суд 28 августа начнёт заочное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего внештатного советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича*. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Арестович* обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

"Заседание по делу Арестовича* назначено на 28 августа в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников процесса", - передаёт пресс-служба Второго западного окружного военного суда в Москве.

По версии следствия, в марте 2022 года он призвал уничтожать железные дороги для снабжения российских войск в зоне специальной военной операции. Кроме того, распространял фейки о Вооружённых силах России. Арестович* объявлен в розыск.

*— физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.