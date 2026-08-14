Суд в Лондоне отказался запрещать Потанину судиться с бывшей женой в РФ, фото: Кручинин Роман

Семейный суд Англии и Уэльса отказал Наталье Потаниной в запрете на продолжение судебных разбирательств с бывшим мужем Владимиром Потаниным в России. Потанины развелись в 2014 году после 30 лет брака и делят имущество. Российский суд в том же году распределил активы поровну, учитывая только фактически принадлежавшие им, пишут "Ведомости".

Потанина утверждает, что получила при разводе лишь 41,5 млн долларов из состояния бывшего мужа, подозревая его в сокрытии 6 млрд доларов. В 2018 году она инициировала спор в Великобритании, куда переехала за четыре года до развода.

Потанин подал заявление в Арбитражный суд Москвы о запрете рассмотрения дела в Англии и получил его. Российская инстанция считает, что это ограничивает его доступ к правосудию после санкций.

Наталья Потанина подала апелляцию и ходатайство в Семейный суд Англии о запрете Потанину продолжать спор в России, утверждая, что он пытается сорвать ее иск. Однако британский суд согласился с Потаниным, указав, что использование юридических возможностей в другой юрисдикции не является недобросовестным и что Потанина затянула с обращением.

Ранее KP.RU сообщил, что 15 июля президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин доложил о работе компании и планах на 2026 год, когда "Норникель" планирует достичь рекордных объёмов добычи руды в более 17 млн тонн.