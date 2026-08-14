18-летняя спортсменка готовилась к турниру, но ей внезапно стало плохо. Вскоре девушка умерла

Австралийская гольфистка Джессика Бэнг умерла в 18 лет от кровоизлияния в мозг. Фото: GoFundMe

Профессиональная австралийская гольфистка Джессика Бэнг ушла из жизни в возрасте 18 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. О трагедии 13 августа сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на официальное заявление женского гольф-тура Австралии (WPGA Tour of Australasia), пишет "КП-Спорт".

По информации источника, 1 августа спортсменке внезапно стало плохо во время подготовки к соревнованиям в Таиланде. Бэнг экстренно доставили в одну из больниц Бангкока, где врачи провели срочную операцию на головном мозге. Несмотря на усилия медиков, почти две недели девушка провела в реанимации, но спасти её не удалось. В WPGA Tour of Australasia выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и близким погибшей.

Джессика Бэнг перешла в профессиональный гольф в конце 2025 года. Уже в начале 2026 года она одержала свою первую победу на региональном отборочном турнире Ford Women’s NSW Open 2026, который стал для неё лишь пятым стартом в профессиональной карьере. По данным СМИ, на том турнире в Мосс-Вейле (Австралия) Бэнг установила рекорд поля, финишировав с результатом 8 ударов ниже пара (65 очков) в финальном раунде.

Джессика Бэнг считалась одной из самых перспективных молодых гольфисток Австралии. Свой путь в профессиональный спорт она начала после победы в любительском турнире в Квинсленде, а затем успешно прошла квалификацию в WPGA Tour в конце 2025 года. В феврале 2026 года на региональном отборочном турнире Ford Women’s NSW Open в Мосс-Вейле она одержала победу с преимуществом в пять ударов, а её финальный раунд с восемью берди и одним иглом установил новый рекорд поля. Тогда спортсменка призналась, что не ожидала такого успеха: «Я так счастлива, не могу даже подобрать слов. Это всё ещё не кажется реальным». В момент трагедии Бэнг готовилась к международному квалификационному турниру Корейской женской профессиональной гольф-ассоциации (KLPGA) в Бангкоке. Семья спортсменки создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe для сбора средств на медицинские расходы и транспортировку тела на родину.

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