Евростат: В июне поставки пива из Европы в Россию увеличились в 2,7 раза. Фото: Фото: Stockah/Shutterstock/Fotodom

Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне выросли в 2,7 раза по сравнению с маем и достигли 4,1 млн евро. Это максимальный показатель с сентября 2025 года, следует из данных Евростата.

Главным источником роста стала Польша. За месяц она увеличила экспорт пива в Россию в 6,6 раза — до 2,3 млн евро. На втором месте оказалась Литва с поставками на 677 тысяч евро, на третьем — Бельгия с 473 тысячами евро.

При этом в годовом выражении общий импорт европейского пива сократился на 44%. За первые шесть месяцев 2026 года Россия закупила в ЕС пива на 4,95 млн евро, что в 5,2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Тем временем Россия обошла Германию по производству пива и по итогам 2025 года вышла на первое место в Европе. В стране выпустили 90,1 млн гектолитров напитка против 79,2 млн в Германии. В мировом рейтинге крупнейшим производителем остается Китай.