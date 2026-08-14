Новая глава? Петросян вышла на лёд в коллаборации с легендарной Костнер и сделала один намек

Фигуристка Аделия Петросян. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян вышла на лёд для тренировки в новой спортивной экипировке. Фигуристка опубликовала в своём телеграм-канале кадры с фотосессии, сделанные во время ледового занятия. Форма, в которой предстала спортсменка, создана в рамках совместного проекта бренда одежды для фигурного катания Sagester и бронзового призёра Олимпийских игр – 2014 итальянки Каролины Костнер, пишет "КП-Спорт".

PR-менеджер спортсменки Нина Пономарёва в своём телеграм-канале «Как по маслу» намекнула на возобновление тренировок Петросян. Она опубликовала кадры с фотосессии, сделанные во время занятия на льду. На вопрос болельщицы о том, на какой арене были сделаны снимки, Пономарёва ответила, что обо всём станет известно, когда «придёт время».

Напомним, что в июле 2026 года Петросян объявила о завершении сотрудничества с группой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, с которой проработала несколько лет. Причины разрыва обе стороны официально не комментировали. Информации о новом наставнике 19-летней фигуристки на данный момент также нет — по данным источников, спортсменка не форсирует поиск и сосредоточена на восстановлении после травмы.

Во время Олимпийских игр в Милане в Сети появлялись кадры, на которых Петросян общается с Костнер в ходе репетиции показательных выступлений, однако о дальнейшем сотрудничестве фигуристок публично известно не было. Костнер после завершения карьеры работает тренером и хореографом: на Олимпиаде в Милане она входила в команду серебряного призёра Игр Юмы Кагиямы, а также консультирует других зарубежных фигуристов. Пост Петросян с тренировочными кадрами вызвал оживлённую реакцию болельщиков, которые гадают, не станет ли итальянка новым наставником россиянки.

Аделия Петросян — одна из самых титулованных российских фигуристок последних лет. Она трижды становилась чемпионкой России и трижды побеждала в Финале Гран-при России. В феврале 2026 года на Олимпийских играх в Милане спортсменка заняла шестое место, упав при исполнении четверного тулупа в произвольной программе и набрав 214,53 балла. В июле 2026 года Петросян объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе, поблагодарив наставников «за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт». Тренер Александр Жулин предположил, что причиной ухода могла стать конкуренция с Александрой Трусовой. По информации РИА Новости, сейчас фигуристка сосредоточена на лечении травмы бедра и не торопится с выбором нового наставника. При этом Петросян входит в число российских фигуристов, получивших нейтральный статус от ISU для участия в международных стартах. Публикация тренировочных кадров в форме от Sagester и Костнер стала первым появлением спортсменки на льду после ухода от Тутберидзе.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе, а также о том, что фигуристка пока не выбрала нового тренера и лечит травму бедра и о том, что экс-фигуристка Каролина Костнер подбодрила Петросян после шестого места на Олимпиаде в Милане.