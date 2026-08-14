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НовостиПроисшествия14 августа 2026 14:10

Получил 3 млн рублей за убийства русских: в ДНР утвердили обвинение против наёмника ВСУ из Колумбии

Прокуратура ДНР утвердила обвинение против наёмника ВСУ из Колумбии
Анна АДАМАЙТЕС
Прокуратура ДНР утвердила обвинение против наёмника ВСУ из Колумбии

Прокуратура ДНР утвердила обвинение против наёмника ВСУ из Колумбии

Фото: Shutterstock.

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего гражданина Колумбии Мурсии Франко Харамилло, который воевал на стороне Украины. Ему заочно предъявлено обвинение по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, зимой 2023 года Харамилло через Польшу прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская Сечь» ВСУ. После подготовки он до января 2026 года участвовал в боевых действиях в ДНР против российских войск. За это киевский режим выплатил ему вознаграждение в размере более 3 миллионов рублей.

Харамилло объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о наличии в рядах ВСУ более 50 тысяч иностранных наёмников, финансируемых британской и американской разведками.