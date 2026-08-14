Прокуратура ДНР утвердила обвинение против наёмника ВСУ из Колумбии Фото: Shutterstock.

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего гражданина Колумбии Мурсии Франко Харамилло, который воевал на стороне Украины. Ему заочно предъявлено обвинение по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, зимой 2023 года Харамилло через Польшу прибыл на Украину и вступил в 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская Сечь» ВСУ. После подготовки он до января 2026 года участвовал в боевых действиях в ДНР против российских войск. За это киевский режим выплатил ему вознаграждение в размере более 3 миллионов рублей.

Харамилло объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о наличии в рядах ВСУ более 50 тысяч иностранных наёмников, финансируемых британской и американской разведками.