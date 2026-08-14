Балицкий: три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на остановку в Мелитополе Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мелитополе три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на остановку общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Max.

По словам главы региона, в момент взрыва все трое находились на остановке. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. На месте работают оперативные службы.

«В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь пострадали три человека, которые в момент взрыва находились на остановке общественного транспорта», — сообщил Балицкий.

В тот же день в Мелитополе беспилотник ВСУ атаковал продуктовый магазин в районе улицы Ломоносова. Дрон был сбит на подлете, однако его обломки повредили кровлю здания. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 6 августа украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Токмак — Мелитополь во время высадки пассажиров на остановке. Тогда пострадали шесть человек — четверо мужчин и две женщины. Всех раненых доставили в больницу и передали медикам.