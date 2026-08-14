ВС России поразили в портах «Одесса» и «Южный» объекты, использующиеся ВСУ

Российская армия поразила в портах «Одесса» и «Южный» объекты, которые активно использовали Вооруженные силы Украины. Фото: REUTERS.

Российская армия поразила в портах «Одесса» и «Южный» объекты, которые активно использовали Вооруженные силы Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 14 августа.

"В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ; в порту Южный – склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ", - указано в сводке.

Как отметили в ведомстве, российские бойцы продолжат наносить удары по военным целям в портах Украины, чтобы сломать логистику ВСУ и не допустить их снабжения боеприпасами.