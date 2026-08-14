В Узбекистане произошли перебои с электричеством из-за аварии в соседней стране. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Узбекистане зафиксированы перебои с электроснабжением в результате аварии в энергосистеме соседнего Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

«Авария, произошедшая в энергетической системе соседней страны, повлияла на энергетическую систему Центральной Азии. В результате в Сурхандарьинской и некоторых других областях наблюдались перебои с электроснабжением», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас энергетики поэтапно восстанавливают подачу электричества. При этом в Минэнерго Казахстана заявляют, что перебои в Узбекистане не связаны с аварией в их системе. В Казахстане без света остались четыре района Алма-Аты и часть области. Причиной стал скачок мощности из-за резкого изменения перетока электроэнергии из энергосистемы Центральной Азии, из-за чего сработала противоаварийная автоматика.

Ранее KP.RU писал, что 5 августа в Грузии случилось третье за две недели масштабное отключение электричества. Почти весь Тбилиси, Батуми, а также ряд курортных посёлков и регионов остались без света.