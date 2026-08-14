Адам Кадыров удостоен звания почетного гражданина Курчалоевского района Чечни

Адам Кадыров (справа). Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров был удостоен звания «Почетный гражданин Курчалоевского района» Чечни. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совбеза республики.

«Примите искренние поздравления с присвоением Вам звания «Почетный гражданин Курчалоевского района Чеченской Республики», - говорится в заявлении.

В сообщении Совбеза отметили, что звание было присвоено Адаму Кадырову в связи с достойным трудом на благо родного народа и внесением значимого вклада в реализацию инициатив главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее KP.RU сообщал, что старшему брату Адама Кадырова и заместителю председателя правительства Чеченской Республики Ахмату Кадырову присвоено звание Героя Чечни.