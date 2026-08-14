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НовостиЭкономика14 августа 2026 14:42

Внешний долг России на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов

С начала года внешний долг России увеличился на 6,5 млрд долларов
Марк СОКОЛОВ
Внешний долг России на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов

Внешний долг России на 1 июля составил 313,3 миллиарда долларов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внешний долг России на 1 июля 2026 года составил 313,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

С начала года показатель увеличился на 6,5 млрд долларов, или на 2,1%. Наиболее заметно выросли внешние обязательства банковской системы и других секторов экономики.

Как известно, внешний долг сам по себе включает задолженность перед нерезидентами не только государства, но также банков и компаний.

При этом Минфин в июле сообщил, что непосредственно внешний государственный долг России по итогам первого полугодия достиг 55,494 млрд долларов. Показатель незначительно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Основную часть задолженности составляют обязательства федерального правительства.