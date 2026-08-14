Генконсульство РФ не подтвердило сообщения об отравлении россиян в Аланье

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Генеральное консульство России в Анталье не подтвердило сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле в Аланье. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что россияне якобы отравились устрицами в отеле Rubi Platinum Sign в городе Авсаллар. Однако Генконсульство данные не подтвердило.

«В генконсульство относительно упомянутого отравления обращений не поступало. На данный момент информация о массовом характере отравления не подтверждается», — говорится в сообщении диппредставительства.

В июле Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений об отравлениях туристов на курортах страны. Ведомство запросило оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации после инцидента в пятизвездочном отеле в Аланье. Незадолго до этого 28 туристов госпитализировали с симптомами пищевого отравления в Кушадасы.