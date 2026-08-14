Шухрат Ибодов 15 августа официально заступит на должность и. о. главы Azur Air

Евгений Королев покидает пост руководителя Azur Air Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Шухрат Ибодов 15 августа официально заступит на должность исполняющего обязанности генерального директора авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что Евгений Королев покидает пост руководителя Azur Air. Он занимал кресло главы организации с октября 2021 года.

«Исполняющим обязанности генерального директора Azur Air с 15 августа 2026 года назначен Шухрат Ибодов, ныне занимающий пост исполнительного директора авиакомпании», - указано в сообщении авиаперевозчика.

Ранее KP.RU писал, что «Аэрофлот» недавно подвел финансовые итоги первого полугодия 2026 года по стандартам РСБУ. Согласно сведениям компании, их выручка за первых шесть месяцев года составила более 365 миллиардов рублей. Этот показатель оказался на 4,4 % выше уровня аналогичного периода минувшего года.