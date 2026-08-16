Егор Кончаловский: России необходим свой ИИ для истинного суверенитета Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский режиссёр Егор Кончаловский посетил эфир радио «Комсомольская правда», в котором, помимо всего прочего, высказался на тему необходимости развития отечественного искусственного интеллекта. По мнению Кончаловского, сейчас превалируют модели ИИ западного образца, воспитанные в западной картине мира, и они не вписываются в православные реалии русских людей.

«Для России, для истинного суверенитета необходим свой искусственный интеллект, который не имеет отношения к другим цивилизациям. Наш ИИ должен нести наши понятия. Понятия о добре и зле Достоевского, Толстого, а не Теккерея, Диккенса и Мопассана. Наши духовные метания, безусловно, вращаются вокруг гораздо более глубоких вещей. Поэтому русских боятся», - заявил Кончаловский для KP.RU.

Режиссёр подчеркнул, что человечество пока не до конца осознаёт, что такое ИИ, и с какими последствиями мы столкнёмся, если будем дальше развивать эту сферу. И тем не менее, Кончаловский уверен, что человеческой абсурдности и парадоксальности в ИИ не будет никогда. Но он уже сейчас занимает свою нишу, как важный инструмент в самых разных профессиях.

В начале 2026 года Кончаловский дал другое большое интервью для KP.RU, приуроченное к его 60-летию. В нём он многое рассказал о кино, творчестве и креативности.