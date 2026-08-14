Бабье лето придет в Москву к середине сентября: прогноз синоптика

Традиционно бабье лето в столичном регионе приходится на третью неделю сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бабье лето в Москве и Подмосковье в 2026 году может прийти примерно в середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим, а рассчитывать на точную картину погоды пока рано, заявила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Официально оно начинается с 14 сентября и идет по 21 сентября, когда заканчивается астрономическое лето. И если сейчас, в середине августа, рассуждать о том, каким будет этот период, вероятность реализации такого прогноза – 50 на 50», – поделилась синоптик.

По словам Поздняковой, более точный прогноз появится только в начале сентября. Традиционно бабье лето в столичном регионе приходится на третью неделю первого осеннего месяца и наступает после заметного похолодания.

При благоприятном сценарии в сентябре москвичей и жителей области может ждать короткий всплеск тепла – днем температура способна подняться до +25 градусов. Затем погода вновь станет прохладнее. После 22 сентября ожидается до +10…+13 градусов днем, а по ночам возможны первые заморозки.

Ранее стало известно, что после похолодания воздух в столице начнет постепенно прогреваться. Потепление ожидается уже к выходным. В субботу температура поднимется до +21 градуса, а в воскресенье – до +26.