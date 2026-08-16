Егор Кончаловский - о поездках в Донбасс: «Мировоззрение поменялось» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский режиссер Егор Кончаловский заявил, что его мировоззрение поменялось после поездок на Донбасс. Об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».

Кончаловский сообщил, что ездил на Донбасс уже три раза. Туда он отправился вместе с журналистом и продюсером Юрием Душиным.

«Мировоззрение поменялось. <...> С одним из крупных вождей, подразделения которого ныне - часть российских силовых структур, был долгий, серьезный разговор. Человек этот произвел на меня огромное впечатление. Это Алексей Дикий», - рассказал Кончаловский KP.RU о том, как эти поездки изменили его.

Режиссер признался, что до поездок на Донбасс и встречи с Диким у него было определенное представление о том, что происходит в зоне боевых действий. Однако после разговора с военнослужащим он поменял свое мнение.

«Те мысли, которые им были высказаны, углубили мое представление о сути этого противостояния. И мне чрезмерно жаль, что Украина стала инструментом в этом», - резюмировал Кончаловский.

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