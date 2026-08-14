Лукашенко назвал полными дураками всех, кто говорит о передаче власти его детям Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полными дураками» тех, кто говорит о возможной передаче власти его детям. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко затронул эту тему во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области. По его словам, главное — создать основу для дальнейшего развития страны следующими поколениями.

«Передать власть — это надо все, что сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так как страну развалили, все уничтожили», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что без такого задела следующим поколениям будет тяжело продолжать развитие страны. Тогда же Лукашенко охарактеризовал тех, кто говорит о якобы будущей передаче власти его сыновьям.

«Дураки полные», - сказал президент.

В августе 2025 года Лукашенко заявил, что не рассматривает своего сына Николая в качестве будущего преемника. Он также призвал не спекулировать на этой теме. По словам главы Белоруссии, следующим президентом страны должен стать «вменяемый, нормальный человек», который не станет резко ломать существующий курс.