Kyodo: Финляндия заинтересована в расширении ядерного зонтика Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки заинтересован в обсуждении расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу. Об этом она сказала в интервью агентству Kyodo.

По словам Валтонен, Финляндия открыта к диалогу об использовании ядерного арсенала Франции для сдерживания в долгосрочной перспективе. При этом она подчеркнула, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, несмотря на недавние изменения в законодательстве и разрешение на ввоз и хранение ядерных материалов.

«Это не означает, что Финляндия будет хранить какое-либо ядерное оружие, очевидно, что Финляндия не является ядерной державой», — сказала Валтонен.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев назвал планы по расширению «ядерного зонтика» Евросоюза прямой стратегической угрозой для России, требующей пересмотра военно-политического планирования Москвы.