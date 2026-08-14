The Time: минимум 83 конгрессмена не вернутся на свои посты после выборов в США Фото: REUTERS.

В США как минимум 83 действующих конгрессмена и сенатора не вернутся на свои посты после ноябрьских выборов. Об этом пишет журнал Time.

Следующий состав Конгресса ждет одно из самых масштабных обновлений за последние десятилетия. Места покинут по меньшей мере 70 членов Палаты представителей — 30 демократов и 40 республиканцев, а также 13 сенаторов.

В эти подсчеты не входят еще 16 законодателей, которые умерли или ушли в отставку во время работы нынешнего созыва. При этом часть праймериз еще не завершилась, поэтому число новых лиц в Конгрессе может увеличиться.

Time отмечает, что количество законодателей, решивших не переизбираться, уже стало максимальным с 2000 года. Одни завершают многолетнюю карьеру, другие претендуют на новые должности. Еще 12 действующих законодателей уже проиграли внутрипартийные выборы при попытке сохранить свои места.

Немногим ранее KP.RU писал, что исход ноябрьских выборов в Конгресс может серьезно повлиять на положение президента США Дональда Трампа. Демократы рассчитывают получить контроль над Палатой представителей и начать серию расследований, связанных с деятельностью компаний и финансовых структур президента. При этом республиканцам прогнозируют сохранение большинства в Сенате.