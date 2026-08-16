Кончаловский: Осмысление событий на Украине придет в кино после победы России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский режиссер Егор Кончаловский считает, что осмысление событий, происходящих на Украине, придет в кино после победы России в конфликте. Об этом он заявил на Радио «Комсомольская правда».

Кончаловский отметил, что сейчас на Донбассе есть немало молодых людей, которые принимают участие в боевых действиях. После окончания СВО они смогут вернуться к обычной жизни и учиться. В том числе, снимать кино.

«С течением времени после того, как мы победим. А почему я говорю «после того, как мы победим» с такой уверенностью? Потому что мы не можем не победить. Если мы не победим… Я не могу даже предположить такой возможности», - заявил KP.RU Кончаловский.

Режиссер подчеркнул, что сейчас о спецоперации уже снимаются фильмы. Однако, уверен Кончаловский, чтобы снять искренний фильм об этих событиях, нужно там побывать, пообщаться с людьми и российскими военнослужащими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Егор Кончаловский: «Я ватник и колорад, несмотря на Кембриджский университет»