Дотронувшийся до арабки в отеле Египта россиянин предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Египте суд решает судьбу россиянина, которого обвинили в действиях непристойного характера после случайного прикосновения к местной женщине. Об этом сообщает НТВ.

Мастер ТЭЦ из Самарской области Сергей Миронов отдыхал с супругой в пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе. По словам его жены Татьяны, во время пенной вечеринки мужчина споткнулся о шезлонг и, пытаясь удержать равновесие, случайно коснулся сидевшей там женщины.

«Споткнулся и слегка дотронулся до нее, чтобы не упасть, удержать равновесие. Тут же на него набросился муж этой женщины, стал кричать, возмущаться», — рассказала Татьяна Миронова.

Позже супруг египтянки обратился в полицию. По словам Мироновой, ей предложили заплатить 10 тысяч долларов, чтобы дело не возбуждали, однако россиянин отказался. Его задержали, а российское консульство предоставило мужчине защитника. Аниматор отеля, видевший произошедшее, выступил в суде на стороне Миронова. Решение по мере пресечения пока не принято.

Сам инцидент произошел 4 августа во время отдыха супругов в Шарм-эш-Шейхе. После конфликта Миронова ночью забрали полицейские. Изначально супруги должны были вернуться в Новокуйбышевск 17 августа, однако теперь дата возвращения мужчины остается под вопросом.