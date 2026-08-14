В Самарской области открыт центр протезирования конечностей: губернатор Федорищев оценил его возможности

В центре планируют оказывать комплексные медицинские услуги Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти 14 августа открыли центр протезирования конечностей «Основание». Новое производство посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Здесь не просто медицинское учреждение, а полный цикл: производство, протезирование, обучение ребят, которым нужна такая поддержка, как правильно с этим оборудованием работать. Такая комплексность позволяет в полной мере отвечать за качество. Правительство России по поручению Президента организовало работу так, что каждый нуждающийся получает достойное протезирование», – отметил глава Самарской области.

В центре помимо производства планируют оказывать комплексные медицинские услуги. В здании оборудованы кабинеты врачей, реабилитационный зал и современный рентген-кабинет. Губернатор Вячеслав Федорищев осмотрел производственные мастерские, оценил готовые изделия.

Для изготовления протезов используют специальные стойки для снятия размеров, аппараты для обработки материалов и модуль для термической обработки. Оборудование произвела компания «Армакс» – резидент технопарка «Жигулевская долина», которая производит протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров.

Новый протезный центр рассматривается также как будущая клиническая база для Самарского государственного медицинского университета.