Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения рынка РФ топливом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения отечественного рынка топливом. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива при участии представителей профильных ведомств и глав регионов России и отраслевых компаний.

«Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация», - говорится в заявлении кабмина.

Уточняется, что Новак также направил поручение держать на контроле цены на топливо для производителей сельскохозяйственных товаров и розничные цены на АЗС.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России до конца года освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм. Правила связаны с весогабаритным контролем тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.