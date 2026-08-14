Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2026 16:12

Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения рынка РФ топливом

Новак поручил ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения регионов РФ топливом
Мария МАМАЕВА
Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения рынка РФ топливом

Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения рынка РФ топливом

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер России Александр Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения отечественного рынка топливом. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива при участии представителей профильных ведомств и глав регионов России и отраслевых компаний.

«Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация», - говорится в заявлении кабмина.

Уточняется, что Новак также направил поручение держать на контроле цены на топливо для производителей сельскохозяйственных товаров и розничные цены на АЗС.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России до конца года освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм. Правила связаны с весогабаритным контролем тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.