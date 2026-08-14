Блогер Лерчек приехала в суд за текстом вынесенного ей приговора Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы за текстом вынесенного ей приговора, который она просит отменить. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что защита уже обжаловала решение суда и просит полностью оправдать Чекалину после вынесенного приговора. Как заявлял адвокат Виктор Дугин, в апелляционной жалобе защита блогера просит отменить обвинительный приговор Чекалиной. Она настаивает на отсутствии состава преступления со стороны Лерчек.

Напомним, что по приговору суда Чекалина получила пять лет лишения свободы условно, штраф в 763 млн рублей и запрет администрировать сайты в течение трех лет и продвигать свой бренд в интернете. Блогер обвинялась по делу о незаконных валютных операциях.