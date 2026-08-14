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НовостиВ мире14 августа 2026 17:18

Итальянские военные нашли украденные из музея картины Матисса, Ренуара и Сезанна

Карабинеры обнаружили полотна спустя год после кражи из музея Fondazione Magnani Rocca
Анна АДАМАЙТЕС
Итальянские военные нашли украденные из музея картины Матисса, Ренуара и Сезанна

Итальянские военные нашли украденные из музея картины Матисса, Ренуара и Сезанна

Фото: Shutterstock.

В Италии карабинеры вернули три картины, похищенные из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса карабинеров.

Речь идёт о полотнах Анри Матисса «Натюрморт с тарелкой вишен», Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» и Поля Сезанна «Одалиска на террасе». Эти картины были украдены из музея в марте 2025 года.

«Карабинеры провинциального управления Пармы и охраны культурного наследия в ходе обысков, порученных прокуратурой, обнаружили три картины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU писал, что в Амстердаме житель города случайно обнаружил в куче мусора у канала картину эпохи Золотого века из коллекции Жака Гудстиккера, украденную нацистами во время Второй мировой войны. Арт-детектив Артур Бранд сообщил, что полотно вернут законным владельцам.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону бывшая домработница вывезла из квартиры работодателя мебель, бытовую технику и картины на сумму около 800 тысяч рублей, заказав для этого грузовой автомобиль.