Итальянские военные нашли украденные из музея картины Матисса, Ренуара и Сезанна Фото: Shutterstock.

В Италии карабинеры вернули три картины, похищенные из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса карабинеров.

Речь идёт о полотнах Анри Матисса «Натюрморт с тарелкой вишен», Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» и Поля Сезанна «Одалиска на террасе». Эти картины были украдены из музея в марте 2025 года.

«Карабинеры провинциального управления Пармы и охраны культурного наследия в ходе обысков, порученных прокуратурой, обнаружили три картины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU писал, что в Амстердаме житель города случайно обнаружил в куче мусора у канала картину эпохи Золотого века из коллекции Жака Гудстиккера, украденную нацистами во время Второй мировой войны. Арт-детектив Артур Бранд сообщил, что полотно вернут законным владельцам.

Также сообщалось, что в Ростове-на-Дону бывшая домработница вывезла из квартиры работодателя мебель, бытовую технику и картины на сумму около 800 тысяч рублей, заказав для этого грузовой автомобиль.