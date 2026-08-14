Силы ПВО сбили 221 беспилотник ВСУ над регионами России в течение 12 часов Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили 221 украинский беспилотник над несколькими регионами России в течение 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей. Также дроны ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночь на 14 августа. Над регионами России были сбиты 553 украинских дрона.