Белоусов: В Курске осенью откроют памятник в честь солдат РФ и КНДР Фото: Минобороны РФ.

Осенью в Курске планируется открытие памятника, который будет посвящен героизму российских и корейских солдат, выбивших украинских вторженцев из мирной Суджи и окрестностей. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов во время приёма, посвящённого освобождению Кореи от японских оккупантов.

«Для меня было большой честью в апреле текущего года в Пхеньяне встретиться с товарищем Ким Чен Ыном и принять участие в открытии мемориала корейским героям. Со своей стороны планируем осенью открыть в Курске памятник, посвященный подвигу корейских и российских военнослужащих», - заявил Белоусов.

Министр обороны добавил, что искренне убеждён: союзнические отношения кратно преумножат традиции дружбы и взаимовыручки, а главное - боевого братства, связавшего российских и корейских воинов.

Ранее KP.RU сообщил, что военный эксперт Дандыкин объяснил бешенство Киева из-за успешного пуска баллистической ракеты КНДР, осуществлённого 12 августа. Всё из-за обиды на помощь корейцев в обороне Курской области.