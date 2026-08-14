Конгресс США хочет ограничить доступ граждан РФ и КНР к лабораториям Минэнерго Фото: REUTERS.

Американские законодатели внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, который ограничивает доступ граждан России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы к национальным лабораториям Министерства энергетики США. Об этом сообщает портал Washington Free Beacon.

Авторами документа выступили член Палаты представителей Пэт Харриган и сенатор Том Коттон. Законопроект предлагает запретить доступ к 17 лабораториям Минэнерго для граждан указанных стран без специального разрешения главы ведомства и ФБР. При этом Минэнерго и ФБР должны будут уведомлять Конгресс о выдаче таких разрешений в течение 30 дней.

По оценкам портала, инициатива, вероятно, получит широкую поддержку в Конгрессе, так как касается вопросов национальной безопасности. Сроки рассмотрения документа пока не называются.

Ранее KP.RU писал, что в Сенате США демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие нового законопроекта об антироссийских санкциях, разработка которого велась республиканцами. Подобные ограничительные меры больше угрожают самим США, так как превращение доллара в инструмент давления заставляет другие страны искать альтернативные платёжные средства.