ИИ-модель, которая управляла магазином в США, впервые уволила человека Фото: Shutterstock.

В США ИИ-модель Claude, управляющая розничным магазином в Сан-Франциско, впервые приняла решение об увольнении человека. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследовательскую компанию Andon Labs.

Системе, созданной компанией Anthropic, поручили управлять магазином Andon Market, включая команду реальных сотрудников. Уволенный работник опоздал на 17 смен из 23. Однако решение не было полностью автономным: представитель Andon Labs сначала попросил Claude проанализировать ситуацию, и только после наводящего вопроса нейросеть уволила его. До этого модель проявляла снисходительность и не обращала внимания на опоздания работника.

Эксперимент показал, что ИИ пока не эффективнее человека в управлении бизнесом. Стартовый баланс магазина в $100 тысяч за пять месяцев сократился до $61 тысячи. Среди причин — мягкие управленческие и сомнительные коммерческие решения Claude.

Ранее Илон Маск в интервью The Economist заявил, что искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет, то есть к 2031 году.